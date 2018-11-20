"Не имею права": соперник погибшего чемпиона по армрестлингу отказался от титула

Денис Цыпленков / Википедия

Соперник погибшего чемпиона по армрестлингу Андрея Пушкаря Денис Цыпленков отказался забрать пояс соперника - Пушкарь погиб за несколько дней до поединка.

"Так как он не доехал и никакой армфайт не состоялся, я не имею права забрать пояс. Он остается у Андрюхи в семье, его сыну Льву, чтобы он гордился и знал, что его отец ушел непобежденным", - цитирует соперника Пушкаря intb.te.ua.

Напомним, днем 14 ноября в Ровенской области на трассе Киев — Чоп автомобиль Citroen столкнулся с грузовиком, погибли Андрей Пушкарь и его отец, а Олег Жох пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.