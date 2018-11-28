"Есть за что взяться": Алиев рассказал, какие девушки ему нравятся

Александр Алиев любит девушек, у которых есть "за что взяться" / Скриншот видео с youtube.com

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины, разведенный Александр Алиев поделился, что не любит сильно худых девушек.

Футболист любит девушек, у которых есть "за что взяться", рассказал он в интервью Xsport.ua.

Собеседник добавил, что любит большие груди.

"… но вот эти вот губы… ну можно сделать, я прекрасно понимаю… но когда там девочке 20 или 19 лет, а она уже начинает себе колоть…", — отметил собеседник.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно, что Александр Алиев развелся со своей женой Татьяной. Пара воспитывала двоих детей — Алину и Артема. После развода дети остались жить с матерью.