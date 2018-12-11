Шахтер – Лион: прогнозы букмекеров, где смотреть матч Лиги чемпионов

Лион и Шахтер встречались во Франции / Reuters

В среду вечером, 12 декабря, в Киеве на поле НСК Олимпийский донецкий Шахтер проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против французского Лион. Арбитр встречи Бьорн Кюйперс из Нидерландов.

Отметим, что последний матч "горняков" в ЛЧ планировался в Харькове, однако из-за введения в Украине военного положения в УЕФА приняли решение о переносе игры в Киев.

Расклады в группе F перед финальным туром

Английский Манчестер Сити набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала. А для того, чтобы занять первое место англичанам хватит ничьей в матче с Хоффенхаймом.

А вот "Лиону" может хватить и ничьей для прохода в раунд плей-офф. При этом французы займут первое место, если победят, а МС - проиграет.

Для подопечных Паулу Фонсеки задача одновременно и простоя и сложная – в последнем туре необходимо обязательно набирать очки. Шахтер гарантированно выйдет в плей-офф в случае победы. Есть шанс пробиться в 1/16 финала Лиги Европы и в случае ничьей, однако для этого надо надеяться на то, что Хоффенхайм потеряет очки в матче с МС.

И наконец немцам для попадания в Лигу Европы нужно побеждать и надеяться на поражение Шахтера от Лиона.

/ uefa.com

Потери Шахтера и Лиона

В матче с Лионом наставник Шахтера будет вынужден обойтись без Ракицкого, Фернандо и Ордеца.

В свою очередь главный тренер Лиона не сможет воспользоваться услугами Корне и Гуири.

Кроме того, под вопросом участие в поединке игрока Шахтера Дентиньо, а также Ндомбеле и Диопа из Лиона.

Прогнозы букмекеров

В букмекерской конторе William Hill Шахтеру отдают больше шансов в игре против Лиона: коэффициент на победу "горняков" стоит на уровне 2,30. Победа "Лиона" в этой встрече оценена в 2,90. Ничья – 3,70.

В то же время котировки в PariMatch на победу Шахтера: – 2,37. В то время как победа французского клуба – 2,87, ничья оценивается с коэффициентом 3,80.

В конторе Фаворит спорт коэффициент на победу Шахтера оценивается на уровне 2,25, победа Лиона – 2,95, ничья – 3,75.

И наконец в Marathon bet коэффициент на победу "Лиона" оценили в 2,97, триумф Шахтера – 2,375 и ничья в матче – 3,74.

Шахтер – Лион: где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок Шахтер – Лион начтеся в 22:00. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Кроме того, за час до стартового свистка, в 21:00, выйдет в эфир программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой ведущий вместе с экспертами поделятся своими прогнозами и расскажут о последних новостях, предшествующих игре.

А уже после же финального свистка присутствующие в студии обсудят по горячим следам перипетии увиденного и услышат комментарии действующих лиц.

Кроме того, последний поединок украинского клуба в ЛЧ в 2018 году покажут на телеканалах: "Матч ТВ" (Россия), RMC Sport 1 (Франция), BT Sport Extra (Великобритания), Movistar+ (Испания), DAZN (Германия).

Напомним, Лион принимал Шахтер в матче 2-го тура ЛЧ во Франции. Игра завершилась со счетом 2:2.