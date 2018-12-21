Качественный газон зимой теперь можно увидеть и на украинских стадионах благодаря инновациям, которые внедряются для изготовления искусственных покрытий спортивных площадок. Как современные технологии помогают футболу увеличивать количество успешных футболистов — далее.

Испытание погодными условиями

Состояние футбольных полей оставляет желать лучшего. Погодные катаклизмы становятся настоящим испытанием для организаторов. Часто погода диктует свои правила посреди матча, и футболистам приходится фактически играть в грязи, скользить по мокрой траве. В итоге — нерезультативна игра, повышенный травматизм игроков, разочарованные болельщики.

Другое дело — страны с теплым климатом, к примеру, Бразилия. Ее сборная стала рекордным пятикратным чемпионом мира, в частности, благодаря постоянным тренировкам. Открытый доступ к массовому футболу — первая ступенька к спортивной карьере.

Альтернатива травяным полям

К сожалению, доступ к массовому спорту в Украине ограничен из-за слабо развитой спортивной инфраструктуры. Часто матчи Кубков Украины и УПЛ переносятся из-за плохого состояния газонов, а некоторые команды играют на неподготовленных площадках.

Лучший способ решить эту проблему — искусственные поля. По данным FIFA, синтетические газоны используются в массовом спорте с 1960-х годов. FIFA считает их сооружение вкладом в развитие футбола. Способность искусственных полей выдерживать длительные нагрузки, их устойчивость к погодным условиям и недорогое обслуживание кажется оптимальным решением для спортивной инфраструктуры.

Чтобы гарантировать качество синтетических поверхностей, а также их безопасность для здоровья спортсменов, FIFA разработала Программу качества для футбольного газона, согласно которой сертифицируются площадки, прошедшие тестирование.

Курс на модернизацию украинского футбола

Тенденция сооружения общественных площадок с искусственным покрытием распространяется и в Украине. Ее активно поддерживает завод "ФФУ Продакшн". Он производит покрытие для искусственных полей по технологии немецкой компании Polytan. Аналогичное установлено на тренировочных площадках более 100 профессиональных клубов мира. В Киеве уже сооружено 66 таких полей. Продолжается строительство еще почти трех сотен объектов в регионах. Новые футбольные поля — один из важных шагов на пути к реализации "Стратегии развития футбола в Украине 2017-2030". В 2017 году в рамках бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" было выделено 243,8 млн грн. В этом году финансирование возросло до 370 млн грн.

Устойчивость к погодным условиям позволяет сохранять качество поля, тогда как натуральные газоны становятся непригодными для игры. Это позволяет проводить матчи по графику и без потерь квалифицированных футболистов из-за травм. Если на натуральной траве можно тренироваться максимум два раза в неделю, то искусственное покрытие выдерживает ежедневные нагрузки. Благодаря государственной поддержке и комплексному подходу к развитию спорта стало возможным создание футбольных полей с качественным, искусственным покрытием. Их сооружение делает футбол доступным и популярным среди молодежи, а системные тренировки способствуют совершенствованию навыков и оздоравливают нацию.