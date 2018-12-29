"За эпизод с Крымом стыдно": российский чемпион мира поддержал Украину в крымском вопросе

Даниил Дубов поддержал Украину в вопросе Крыма / chess-news.ru

Чемпион мира по быстрым шахматам (рапид) россиянин Даниил Дубов сообщил, что по крымскому вопросу целиком находится на стороне Украины (страна считает Крым своим и признала его оккупированной территорией).

В последнее время у граждан РФ стало меньше поводов для гордости своей страной, за эпизод с Крымом стыдно, рассказал шахматист в интервью Chess-news, комментируя проведение в Санкт-Петербурге чемпионата мира по рапиду и блицу.

"…по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины… для меня шахматы просто важнее политики. Понимаете, можно говорить про военную агрессию и так далее, но, как ни крути, Россия — это страна с огромными шахматными традициями, и они были и будут", — отметил Дубов.

По его словам, проведение турнира в РФ — "это именно для шахмат неплохо". "…То есть в России шахматы, в принципе, на своем месте. А история — она меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдет — а традиции останутся", — добавил чемпион.

Напомним, в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата мира по шахматам соревнования по рапиду прошли 26-28 декабря, победил Даниил Дубов. Чемпионат мира по блицу будут проходить 29–30 декабря.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.