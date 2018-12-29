"За эпизод с Крымом стыдно": российский чемпион мира поддержал Украину в крымском вопросе

История меняется, отметил чемпион мира по быстрым шахматам.
Чемпион мира по быстрым шахматам (рапид) россиянин Даниил Дубов сообщил, что по крымскому вопросу целиком находится на стороне Украины (страна считает Крым своим и признала его оккупированной территорией).
В последнее время у граждан РФ стало меньше поводов для гордости своей страной, за эпизод с Крымом стыдно, рассказал шахматист в интервью Chess-news, комментируя проведение в Санкт-Петербурге чемпионата мира по рапиду и блицу.
"…по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины… для меня шахматы просто важнее политики. Понимаете, можно говорить про военную агрессию и так далее, но, как ни крути, Россия — это страна с огромными шахматными традициями, и они были и будут", — отметил Дубов.
По его словам, проведение турнира в РФ — "это именно для шахмат неплохо". "…То есть в России шахматы, в принципе, на своем месте. А история — она меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдет — а традиции останутся", — добавил чемпион.
Напомним, в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата мира по шахматам соревнования по рапиду прошли 26-28 декабря, победил Даниил Дубов. Чемпионат мира по блицу будут проходить 29–30 декабря.
Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.