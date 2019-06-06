Неймар возглавил рейтинг по заработкам за год

Неймар возглавил рейтинг спортивных миллионеров / УЕФА

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 30 лет в 2018 году. Об этом свидетельствует исследование AmericanGambler. Доходы бразильца за прошлый год, включающие заработную плату 73 миллиона долларов и другие поступления в размере 17 миллионоа, составили 90 миллионов.

Бразилец с огромным отрывом опередил ближайших конкурентов по этому показателю - американского баскетболиста Джеймса Хардена (Хьюстон), заработавшего $ 46,4 млн, и мексиканского боксера Сауля Альвареса, который пополнил свой бюджет на $ 44,5 млн.

В топ-30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года оказалось еще три футболиста. Помимо Неймара, это Гарет Бэйл (Реал, 13-е место, $ 34,6 млн), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, 18-е место, $ 29,5 млн) и Оскар (Шанхай СИПГ, 19-е место, $ 27,4 млн).

Напомним, что недавно Неймар попал в неприятную историю с изнасилованием.