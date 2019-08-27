В России полицейские изнасиловали 17-летнюю спортсменку

В Анапе изнасиловали волейболистку / dpsu.gov.ua

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе.

В ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже несовершеннолетнюю девушку с парнем. По словам правоохранителей они занимались сексом. Молодого человека они отпустили, а девушке стали угрожать возбуждением уголовного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили ее к сексу. Испугавшись, девушка согласилась на условия правоохранителей. Двое оборотней в погонах не растерялись и заставили ее заниматься оральным сексом, а третий просто стоял рядом и наблюдал.

После надругательства на пляже они отвезли спортсменку в спортивный комплекс Волейград. Из-за позднего времени возвращения воспитанницы неладное заподозрил тренер. Ей девушка и призналась в том, что с ней произошло на пляже, после чего последовало обращение в правоохранительные органы.

"В отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - цитирует руководителя кубанского Следственного комитета Эллу Тюкову Комсомольская правда.

Напомним, недавно в Ровно задержали серийного насильника. Жертвами изнасилований становились женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения преступления исполнилось 18 лет.