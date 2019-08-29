Полицейские из Анапы, изнасиловавшие 17-летнюю волейболистку, арестованы

В Анапе арестовали двух оборотней в погонах / фото: timeszp.co

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по нашумевшему делу о склонении к сексу несовершеннолетней волейболистки. Ближайшие два месяца они проведут за решеткой.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже несовершеннолетнюю девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а девушке стали угрожать возбуждением уголовного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили ее к сексу. Затем оборотни в погонах отвезли девушку в спортивный комплекс Волейград, в котором она проходила сборы.

Пострадавшая рассказала о случившемся тренеру, а та вызвала полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о "принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера" в отношении полицейских, а МВД тут же их уволило.

Напомним, недавно в Ровно задержали серийного насильника. Жертвами изнасилований становились женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения преступления исполнилось 18 лет.