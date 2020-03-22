"Проник в меня пальцами": участница Олимпиады обвинила тренера в изнасиловании

Джессика Джонсон / 971theticket.radio.com

Известная американская легкоатлетка Эрин Олдрич заявила о домогательствах главного тренера сборной Джона Рембао.

"Мы были на юниорском чемпионате мира, когда мне едва исполнилось 18 лет. Как-то ночью он стянул с меня одеяло до колен и проник в меня пальцами", - цитирует спортсменку Daily Мail.

При этом она сообщила, что Рембао готовил ее к сексуальным отношениям, однако вступить с ней в половую связь мог только после ее совершеннолетия.

"Он часто повторял, что я привлекательная и сексуальная. До него у меня не было сексуального опыта, а ментальное развитие было как у 13-летней. Он пытался влюбить меня в себя перед тем, как впервые коснуться", — рассказала она.

Еще одна известная прыгунья в высоту Джессика Джонсон обвинила Рембао в том, что он постоянно ее общупывал.

Джон Рембао / airc.ucsc.edu

"А однажды пригласил зайти в его номер и залез руками под мою одежду. Потом было больно, и я просто закрыла глаза. Ведь он контролировал мою стипендию и всю спортивную карьеру", - вспоминает спортсменка.

Кроме того, она также вспомнила случай, когда Рембао вызвал ее к себе прямо во время тренировки: "Он подошел, чтобы обнять меня, притянул к себе и начал лизать правую сторону моей шеи от основания вверх, а затем отстранился и сказал: "Ммм, соленая".

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Отметим, что Олдрич выступала на Олимпиаде в Сиднее в 2000-м и Универсиаде в Пекине в 2001-м.

Напомним, ранее в США суд признал легендарного голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в деле о сексуальном насилии и приговорил его к 23 годам тюремного заключения.