Милевский рассказал, где хочет продолжить карьеру

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, который после скандального ухода из "Сплита" продолжает оставаться без клуба, рассказал о своих планах на продолжение карьеры.

Об этом он рассказал в эфире канал "Футбол".

"Самое главное, чтобы в новой команде ко мне было доверительное отношение. Там, где меня будут ждать, тот клуб и станет моим выбором. Я изначально говорил, что хочу побыть с родными, отдохнуть некоторое время, поэтому и тренировался в Минске. Конечно, играл с ребятами в футбол, но уже немного надоело. Решил тренироваться с двойным упорством, чтобы побыстрее вернуться", — заявил Милевский в эфире телеканала "Футбол 1".

В свою очередь, агент футболиста Александр Панков сообщил, что в услугах Милевского заинтересованы три клуба, при этом от одного из них футболист ждет подтверждения финансовых обязательств.

Отмечается, что настоящее время Артем поддерживает форму в одном из тренажерных залов левобережного Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что слухи о том, что бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ведет переговоры о переходе в белорусский БАТЭ, оказались преждевременными.