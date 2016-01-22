В "Карпатах" назначили второго главного тренера за неделю

В пятницу, 22 января, в клубном офисе "Карпат" состоялось представление нового главного тренера, которым стал Олег Лужный.

Одновременно был представлен и весь тренерский штаб трех профессиональных команд, сообщает официальный сайт "Карпат".

Владимир Безубяк, как сообщалось ранее, будет работать с главной командой. Ему будут помогать Владимир Журавчак, Александр Чижевский и Виталий Шпанюк.

Андрей Тлумак возглавил молодежную команду "зелено-белых". Вместе с ним будут работать Андрей Сапуга и Олег Венчак. Юниорской командой будет заниматься Роман Толочко вместе с помощниками: Олегом Гарасом и Богданом Стронцицким.

Напомним, что 18 января пресс-служба ФК "Карпаты" сообщила о том, что новым руководителем основной команды назначен 59-летнийВладимир Беззубьяк — воспитанник львовской футбольной школы, бывший полузащитник "зелено-белых" и тренер с многолетним опытом работы.

Фото: ФК "Карпаты".