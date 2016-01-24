В Израиле отказались назначить Блохина тренером сборной: запросил огромный гонорар

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин мог стать главным тренером сборной Израиля.

Израильская федерация футбола не смогла договориться с украинским специалистом, сообщает Cursorinfo.co.il.

Отмечается, что причиной стал огромный гонорар, запрошенный Олегом Блохиным, сообщает сайт израильского спортивного канала Sport5.

По данным сайта, глава национальной футбольной федерации Офер Эйни ответил отказом на требование Блохина из-за экономического положения своей организации — нынешний большой дефицит средств заставил его начать реализацию программы финансового оздоровления.

Имя нового главного тренера израильской сборной будет названо в конце февраля. По данным Sport5, на данном этапе ведущий кандидат —бывший главный тренер "Апоэль" (Беэр-Шева) Элиша Леви.

Напомним, ранее Блохин заявил, что готов вернуться в "Динамо".