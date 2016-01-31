Украинский дубль в Европе: дебютный гол Кравца и "девятка" от Коноплянки, видео голов

Выступающие за рубежом игроки сборной Украины Евгений Конопляка и Артем Кравец в текущий уик-энд отметились голами за свои клубы — испанскую "Севилью" и немецкий "Штутгарт".

В воскресенье, 31 января, главный тренер "Севильи" Унаи Эмери вновь оставил украинского полузащитника Евгения Коноплянку на скамейке запасных, передает Sport.ua.

Но матч с "Леванте" складывался для "Севильи" удачно и без Коноплянки – Гамейро открыл счет уже на 1-й минуте, а Иборра удвоил его на 47-й.

Но на 55-й минуте Джузеппе Росси один мяч отквитал, сведя преимущество "Севильи" до минимума. Коноплянка появился на поле вместо Иборры на 64-й минуте, а на 76-й установил окончательный счет встречи, точным ударом отправив мяч в верхний угол ворот Диего Мариньо.

3:1 – "Севилья" празднует победу и поднимается на текущее пятое место в турнирной таблице.

В субботу вечером, Кравец появился на поле на 78-й минуте, заменив Тимо Вернера. А уже спустя десять минут форвард сборной Украины забил свой дебютный гол в Бундеслиге, головой переправив мяч в ворота после навеса с правого фланга.

В итоге "Штутгарт" выиграл у "Гамбурга" со счетом 2:1.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка попал в ТОП-100 лучших игроков.

Видео: Владимир Нетесов, Valera Jevons.