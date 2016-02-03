Ребров раскрыл детали контракта Яковенко: заключил краткосрочное соглашение с "Динамо"

Новичок "Динамо" Александр Яковенко заключил с чемпионами Украины краткосрочное соглашение до лета.

Об этом рассказал главный тренер киевлян Сергей Ребров, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Вариант усиления нашей команды команды Александром Яковенко возник примерно месяц назад. Но я давно знал, что это потенциально хороший футболист. Да, у него не сложилось в "Андерлехте" и "Фиорентине", он оказался не востребован в этих командах, однако я знаю его игровые качества, его профессионализм. Кроме того, я много общался с ребятами из тех клубов, в которых он работал.

С Яковенко пока подписан контракт до лета с правом продления. Посмотрим на его состояние - он отправляется с нами на второй межсезонный сбор. Но я уверен, что этот парень хочет играть, что у него есть потенциал, который, надеюсь, он проявит в киевском "Динамо", — рассказал Ребров.

Напомним, ранее сообщалось, что новичок "Динамо" Никита Корзун мог обойтись киевлянам в 750 тысяч евро.

Фото: sport-xl.org.