СМИ назвали клуб, в котором может играть Милевский

Экс-игрок киевского "Динамо" и экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский может подписать контракт с румынским футбольным клубом.

Милевский может продолжить карьеру в составе одного из аутсайдеров румынского чемпионата – "Конкордии" из Кьянжа, идущей после 23 туров на 12-м месте из 14-ти команд, сообщает Gazeta Sporturilor, пишет SportArena.

Как пишет издание, все детали перехода 31-летнего футболиста уже согласованы. Ожидается, что контракт будет подписан уже в ближайшие часы.

Детали соглашения пока не разглашаются.

По данным СМИ, Милевский уже прибыл в румынский город Кьяжна и осмотрел тренировочную базу клуба.

В "Конкордию" украинец переходит на правах свободного агента, ведь три месяца назад расторг контракт с хорватским "Сплитом", после чего поддерживал форму в Минске и Киеве.

Ранее агент игрока Александр Панков заявлял, что Милевский ждет финальное решение от европейского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что слухи о том, что бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ведет переговоры о переходе в белорусский БАТЭ, оказались преждевременными.