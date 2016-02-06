Агент Милевского рассказал подробности перехода футболиста в "Конкордию"

Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал все подробности перехода своего подопечного в румынский клуб "Конкордия".

По словам Панкова, основным условием при переходе был финансовый аспект, пишет Sport Arena.

Панков рассказал, почему Милевский выбрал румынскую "Конкордию" в качестве дальнейшего места продолжения карьеры.

"Этот вариант появился еще месяц назад, но в то время он не был приоритетным для нас, потому что велись переговоры с топ-клубом Португалии. Но, к сожалению, из-за бюрократических вопросов мы не успели довести это до конца и приняли решение отправиться в Румынию и согласиться на переход в "Конкордию".

Чем вариант с румынским клубом приоритетен? Для нас важны все аспекты - и спортивные амбиции клуба, и качество жизни в городе и стране, и сила чемпионата, и количество игр в чемпионате. И еще один очень важный для нас фактор - игровая практика. У них осталось до конца мая 17 игр чемпионата и 2 игры Кубка лиги. 19 матчей - это довольно много, и за это время Милевский наберет очень хорошие кондиции.

Да, команда находится на 12 месте и будет играть плей-аут. Но мы серьезно выбирали клуб, и для нас важно, что "Конкордия" находится в хорошем финансовом состоянии, она стабильна, у нее хорошая инфраструктура. А основное — она делает серьезный акцент на трансферную политику, и на сегодняшний день подписаны очень качественные футболисты", — сказал Панков.

При этом агент Милевского подчеркнул, что основным при переходе был финансовый аспект: "Финансовый аспект стоял как основной— не будем скрывать, и он был выполнен на 100%. "Конкордия" находится в хорошем финансовом состоянии. Сравнивать с другими клубами не будем, но могу подтвердить, что предложение Милевскому было достойное".

Напомним, украинский нападающий подписал контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

"По секрету скажу, в следующем сезоне "Конкордия" будет ставить серьезные задачи - место в пятерке, еврокубки. Президент клуба много делает для того, чтобы "Конкордия" стала амбициозным проектом. Мы знали, куда шли. Эта команда станет очень интересной, и украинские болельщики услышат о ней уже в ближайшее время", — отметил Панков.

Напомним, ранее Милевский рассказал, где хочет продолжить карьеру.