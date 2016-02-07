В 10 раз меньше, чем в "Динамо": журналист назвал зарплату Милевского в Румынии

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский будет зарабатывать в своём новом клубе 7000 евро в месяц.

Такую информацию сообщил румынский журналист Андрей Вочин своём блоге , сообщает Football.ua.

"Если информация верна, то Милевский будет получать в Кьяжне зарплату, которая равна 7000 евро в месяц. Это в десять раз меньше, чем Артем зарабатывал 5 лет назад. Это означает, что в финансовом плане у него нет никакой мотивации. Мало кто может позволить платить уроженцу Минска около 100 000 евро зарплаты. Возможно, что он хочет заявить о себе, чтобы попасть в состав сборной на чемпионат Европы", — пишет Вочин.

Напомним, ранее агент Милевского рассказал подробности перехода футболиста в "Конкордию".

Фото: ТСН.