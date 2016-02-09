Блохин рассказал, почему не смог добиться успеха в "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин заявил, что для успешных результатов у руля киевской команды ему нужно было больше времени.

Об этом Блохин рассказал в интервью Football.ua.

Он заявил о том, что он и его подопечные пришли бы к успеху, но ему не хватило времени. Блохин пояснил, что в команде проходила перестройка, пришло много новичков, и они постепенно вливались в состав.

"У Рамоса Днепр на третий-четвертый год заиграл. Луческу на пятый год хотели уволить. Не всегда сразу получается. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее", — заявил Блохин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле отказались назначить Блохина тренером сборной: запросил огромный гонорар.