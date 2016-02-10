Ребров рассказал, почему сыграл с тренерами московского "Спартака"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров отреагировал на информацию, об участии в игре за команду тренеров московского "Спартака" в товарищеском матче, проходившем в испанской Марбелье.

Об этом Ребров рассказал в комментарии Dynamo.kiev.ua.

"Прежде всего, я бы хотел внести серьезную поправку в характер этого матча. Я не играл за какую-то конкретную команду — я играл со своими друзьями, с которыми много лет выступал на высоком уровне и постоянно поддерживал с ними отношения.

Приехав сюда на сборы со своими нынешними клубами, многие из них спрашивают об обстановке в Украине, ведь всю информацию о нашей стране они получают только из СМИ.

В этом дружеском матче играли тренеры самых разных национальностей. Например, белорусский наставник "Краснодара" Олег Кононов. Также участие этом поединке приняли и испанцы, и африканцы. И я убеждён, что такими матчами, как этот, мы можем показать единство и уважение людей друг к другу.

Что же касается реакции некоторых болельщиков на вышедшую вчера в СМИ публикацию в некорректной трактовке об этом матче, то хочу сказать одно: я, как и весь украинский народ, крайне негативно отношусь к оккупации территории нашей страны", — сказал Ребров.

Напомним, ранее сообщалось, что у Реброва родился ребенок от новой жены.