Украинские биатлонистки празднуют победу: опубликовано видео суперфиниша Пидгрушной

В американском Преск-Айле завершилась эстафетная гонка среди женщин по биатлону в рамках этапа Кубка мира, в которой сборная Украины завоевала серебро.

Как сообщается на официальном сайте, украинская команда выступала в составе Ирина Варвинец, Наталья Бурдыга, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Уже на первом этапе Варвинец допустив два промаха на огневых рубежах, тем не менее, сумела приехать почти вровень с лидером гонки, уступив спортсменке из сборной Швейцарии всего 4 секунды. Правда, на втором этапе Бурдыга была не так точна, использовав четыре дополнительных патрона, и финишировав на 4-м месте - 29,9 секунды отставания от нового лидера сборной России.

На третьем этапе Джима допустила лишь один промах, но сократить отставание от лидеров по дистанции не смогла - 30,6 секунды и то же 4-е место.

Судьба гонки для украинской сборной, как всегда в нынешнем сезоне, оказалась в руках капитана Елены Пидгрушной, уже на на последнем этапе спортсмена изменила ситуацию. Несмотря на пять собственных промахов, она сумела воспользоваться многочисленными ошибками соперниц и, в борьбе за 2-е место на финишной прямой, обогнать команды Германии и Польши. Украинки финишировали с результатом 1 час 07 минут 36.2 секунды, отстав на 25.2 секунды от команды Чехии.

Этап КМ в Преск-Айле стал последним перед Чемпионатом мира, который стартует 3 марта.

Напомним, в конце января в немецком Арбере украинские спортсмены выиграли две гонки шестого этапа Кубка Международного союза биатлона (IBU). Фото победителей можно посмотреть здесь.

Видео: Український спорт