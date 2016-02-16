Шевченко стал одним из помощников Фоменко в штабе сборной Украины

Бывший форвард сборной Украины по футболу — Андрей Шевченко — стал одним из помощников ее главного тренера Михаила Фоменко, и будет принимать участие в подготовке команды к Евро-2016.

Об этом пишет football.ua.

В то же время агентство Укринформ уточнило, что наставник украинцев представил обновленный тренерский штаб в столичном Доме футбола.

"Кроме экс-форварда в него также вошли Владимир Онищенко, Юрий Сивуха и Виталий Шпанюк", — добавили журналисты.

Напомним, Андрей Шевченко, кроме сборной Украины, играл за "Динамо", "Милана" и "Челси", в 2004-м получил Золотой мяч. Выступая в составе национальной команды, он отправил в сетку ворот соперников 48 голов в 111 поединках и является ее рекордсменом по забитым голам.

Фото: dynamo.kiev.ua