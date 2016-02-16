"Динамо" подписало Андрея Гусина-младшего

Киевское "Динамо" подписало контракт со своим воспитанником — 19-летним полузащитником Андреем Гусиным-младшим, отец которого был игроком команды.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте клуба.

В то же время в пресс-службе уточнили, что соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

"Сейчас спортсмен проходит подготовительный этап вместе с командой "Динамо-2" и уже принял участие в нескольких контрольных матчах", — отметили журналисты.

По их данным, Гусин уже прокомментировал подписание контракта. "Я рад, что вернулся в "Динамо", постараюсь проявить себя здесь как можно лучше и принести пользу команде", — сказал он.

Между тем ZN.UA добавило, что последние два сезона футболист провел в юношеской команде днепропетровского "Днепра" (26 матчей — 2 гола), после чего получил статус свободного агента и занялся поисками новой команды.

Напомним, ранее стало известно, что с киевским "Динамо" подписал контракт полузащитник Валерий Федорчук. Узнать больше о карьере спортсмена можно здесь.

Фото: fcdynamo.kiev.ua