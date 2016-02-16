Полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в Италии — СМИ

Полузащитник российской "Уфы" и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в "Роме".

Об интересе итальянцев к 19-летнему украинцу сообщает footballtransfer.com.ua.

Римляне ведут переговоры с "Уфой" и готовы заплатить за полузащитника около 4 млн евро. Сам игрок уже дал свое согласие на трансфер.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко станет "канониром": Суркис согласился продать лидера киевлян.

Фото: ftr.com.ua.