Рекордное предложение из Китая: Ярмоленко отказался продолжить карьеру в Поднебесной

В зимнее межсезонье один из китайских клубов планировал приобрести полузащитника Динамо и сборной Украины Андрея Ярмоленко за рекордную сумму.

Об этом сообщил футбольный комментатор Виктор Вацко в Twitter.

По его словам, руководство Динамо отклонило довольно заманчивое предложение, против перехода был и сам Андрей Ярмоленко.

"Динамо" отклонило предложение на 60 млн. евро (46 миллионов + бонусы) от китайцев по Ярмоленко. Причем, отказался сам Андрей. Хочет только в Европу!", — написал Вацко.

Динамо відхилило пропозицію на 60m € (46m + бонуси) від китайців по Ярмоленку. При чому, відмовився сам Андрій. Хоче тільки в Європу! — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 17 февраля 2016





В свою очередь, президент Динамо Игорь Суркис подтвердил "Сегодня", что ему поступало предложение по Ярмоленко из Китая.

"Я могу подтвердить, не обсуждая сумму, что предложение из Китая действительно было. Но Андрей категорически отказался переходить туда. Андрей хочет играть в Европе на высоком профессиональном уровне. Он имеет на это право? Это настоящий профессионал, который не гонится за деньгами. И я могу ему только аплодировать за это", — заявил Суркис.

Суркис также подтвердил, что речь идет примерно о такой же суме, озвученной ранее.

"Примерно, да. Но какая разница, о какой сумме идет речь, если на сегодняшний день нет желания игрока", — добавил президент Динамо.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" продал своего полузащитника и лидера Алекса Тейшейру в Китай.