Испанский сбор "Динамо": победа в заключительном матче, видео голов

В заключительном матче на зимних тренировочных сборах 2016 года в Марбелье (Испания) киевское "Динамо" встретилось с норвежским "Стремсгодсетом".

Эта игра стала последней репетицией накануне встречи команды Сергея Реброва с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Динамовцы" очень активно начали встречу и за первую половину тайма создали больше моментов, чем за 90 минут другой товарищеской игры с болгарским "Литексом". Один из самых опасных моментов создали Андрей Ярмоленко и Дерлис Гонсалес: украинец навесил со своего фланга на дальнюю штангу, а парагваец завершал ударом в касание с близкого расстояния в угол, но голкипер парировал эту попытку. Несколько раз опасно бил Лукаш Теодорчик, после одного из ударов норвежцев спасла штанга.

Второй тайм также начался с преимуществом киевлян, и вскоре это отразилось на счете. На 60-й минуте Ярмоленко ворвался в штрафную с правого фланга и технично пробил низом в дальний угол — 1:0.

На 72-й минуте арбитр усмотрел игру рукой Сергея Рыбалки в собственной штрафной. Приговор взялся исполнять Кастрати, разведя мяч и голкипера по углам.

Судьбу матча решил еще один пенальти. На 77-й минуте Виталий Буяльский после паса Сергея Сидорова выходил на рандеву с голкипером, но был сбит защитником. Бесспорный 11-метровый, который реализовал Олег Гусев.

Таким образом подопечные Реброва завершили тренировочный сбор победой и уже завтра вернутся в Украину.

Состав "Динамо" в игре с вице-чемпионом Норвегии: Шовковский (к) - Сильва, Хачериди, Драгович, Вида - Рыбалка (Петрович, 78) - Ярмоленко (Яковенко, 64), Гармаш (Буяльский, 60), Буяльский (Сидорчук, 33), Гонсалес (Гусев, 70) - Теодорчик (Яремчук, 71).

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко отказался продолжить карьеру в Поднебесной.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: ФК "Динамо" Київ.