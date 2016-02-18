Новые надежды "горняков": анонс матча Лиги Европы "Шахтер" — "Шальке"

Сегодня, 18 февраля во Львове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Шальке". Матч состоится во Львове начало – в 22:05. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Украина" и "Футбол 1"

Для "Шахтера" эта игра будет первой официальной в 2016 году, сообщается на сайте футбольного клуба.

"Горняки" готовились к возобновлению сезона на сборах в Америке и Испании, где провели большое количество контрольных матчей.

О кадровой ситуации в рядах "горняков" перед матчем говорил Мирча Луческу. Зимой команду покинул Алекс Тейшейра. Не сыграют с "Шальке" Бернард, Дентиньо, Азеведо и Фред. У немцев же бросается в глаза отсутствие в списке прилетевших игроков нападающего Франко Ди Санто. Также не сыграют травмированные Матия Настасич и Бенедикт Хеведес.

"Готова ли команда на сто процентов? Мы и сами этого не знаем", — сказал Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции. Именно эти словам служат лейтмотивом противостояния "Шахтера" и "Шальке". Про немцев можем сказать: молодая, а потому и нестабильная команда. О "Шахтере" же пока четкого впечатления нет. "Горняки" размыто провели еврокубковую осень, а зимой только подбросили хвороста в огонь неопределенности. Мирча Луческу вынужден был отбиваться от вопросов об уровне готовности Виктора Коваленко.

Все это свидетельствует только об одном: сегодня вечером можно ожидать всего, что угодно, пишет ua-football.com.

Что касается соперников, то немецкая Бундеслига, в отличие от чемпионата Украины, в самом разгаре. В 2016 году подопечные Андре Брайтенрайтера успели проиграть дома "Вердеру", одержать победы над "Дармштадтом" и "Вольфсбургом", а затем уступить в гостях "Майнцу". К слову, благодаря этому успеху последний догнал "Шальке" по очкам (33). Команды располагаются на 5–6-м местах в турнирной таблице.

Групповой этап Лиги Европы гельзенкирхенцы прошли очень уверенно. В квартете со "Спартой", "Астерасом" и АПОЭЛом они заняли первое место. Любопытно, что "Шальке" наряду с итальянским "Наполи" пропустил наименьшее количество мячей в текущем розыгрыше турнира (3). При этом команда – третья по результативности (15 забитых мячей; 2,5 гола за игру).

Напомним, 11 лет назад "Шахтер" и "Шальке" уже встречались в еврокубках – в 1/8 финала Кубка УЕФА сильнее за счет гостевой победы оказались подопечные Мирчи Луческу.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Степаненко, Малышев, Марлос, Коваленко, Тайсон, Гладкий

"Шальке": Ферманн, Колашинац, Нойштедтер, Матип, Кайсара, Горецка, Гайс, Беланда, Майер, Сане, Хунтелар