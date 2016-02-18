Лига Европы: названы составы команд "Шахтер" — "Шальке"

Сегодня, 18 февраля, во Льове начинается первый матч 1/16 финала Лиги Европы, где донецкий "Шахтер" принимает "Шальке" из Гельзенкирхена.

Составы команд

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Малышев, Коваленко Вик, Марлос, Тайсон, Гладкий

Запасные: Каниболоцкий, Кривцов, Шевчук, Эдуардо, Веллингтон Нем, Феррейра, Коробенко

"Шальке": Ферманн, Жуниор Кайсара, Колашинац, Гайс, Мейер, Горецка, Беланда, Сане, Нойштедтер, Матип, Чупо-Мотинг

Запасные: Гифер, Фридрих, Аого, Ритер, Сэм, Шопф, Хунтелаар

У букмекеров фаворит"Шахтер". Котировки на победу подопечных Мирчи Луческу — 2,35, на ничью — 3,30, на победу немцев — 3,30.