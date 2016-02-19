Лига Европы: боевая ничья "Шахтер" — "Шальке", опубликованы фото и видео матча

Сегодня, 18 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Во Львове донецкий "Шахтер" принимал "Шальке"из Гельзенкирхена. Результат матча остался ничейным.

Команды в ходе матча создали немало опасных моментов, постоянно держали в напряжении трибуны, но так и не сумели забить.

Стоит отметить, что "Шахтер" завершал матч вдесятером — за две желтых карточки на 86-й минуте был удален Александр Кучер.

Ответный поединок состоится 25 февраля в Гельзенкирхене.