Лига Европы: боевая ничья "Шахтер" — "Шальке", опубликованы фото и видео матча

Состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
Команды в ходе матча создали немало опасных моментов, постоянно держали в напряжении трибуны, но так и не сумели забить.
Стоит отметить, что "Шахтер" завершал матч вдесятером — за две желтых карточки на 86-й минуте был удален Александр Кучер.
Ответный поединок состоится 25 февраля в Гельзенкирхене.
Составы команд
"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Малышев, Коваленко Вик, Марлос, Тайсон, Гладкий
Запасные: Каниболоцкий, Кривцов, Шевчук, Эдуардо, Веллингтон Нем, Феррейра, Коробенко
"Шальке": Ферманн, Жуниор Кайсара, Колашинац, Гайс, Мейер, Горецка, Беланда, Сане, Нойштедтер, Матип, Чупо-Мотинг
Запасные: Гифер, Фридрих, Аого, Ритер, Сэм, Шопф, Хунтелаар
фото: twitter.com/s04 видео: rutube.ru