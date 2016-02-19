Главный тренер "Шальке" пожаловался: в игре с "Шахтером" упустили много шансов

Главный тренер немецкого "Шальке" из Гельзенкирхена Андре Брайтенрайтер заявил, что в ходе прошедшей во Львове игры против донецкого "Шахтера" его команда имела много шансов забить гол, но легкомысленно их упустила.

Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что в ходе противостояния игрокам ни одного из клубов не удалось поразить ворота соперника.

"Имели хорошие исходные позиции в этом матче. 0:0 — скользкий счет, но хорошо, что не проиграли. В целом, высоко оцениваю нашу игру", — отметил наставник гельзенкирхенцев.

Кроме того, тренер "Шальке" высоко оценил игру "горняков", сказав, что в немецкой Бундеслиге команда могла бы бороться за позицию в первой четверке. "Шахтер" показал себя очень опасным соперником", — подчеркнул Брайтенрайтер.

Напомним, 18 февраля во Львове проходил первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в рамках которого играли "Шахтер" и "Шальке". Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть фото и видео можно здесь.

Видео: FC Shakhtar Donetsk