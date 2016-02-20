Украина эффектно победила чемпионов Европы по баскетболу

Женская сборная Украины по баскетболу одержала эффектную победу у действующего чемпиона Европы команды Сербии в матче квалификации на Евробаскет-2017.

Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Как говорится в сообщении, матч, который проходил в Киеве, завершился со счетом 78:75.

Сообщается, что эта победа вывела сборную Украины в единоличные лидеры группы D. В следующем поединке 24 февраля наша команда сыграет на выезде против Люксембурга.