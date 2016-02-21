"Динамовское дерби" в Германии: Беланда расписался в воротах команды Кравца

В Германии закончились матчи 22 тура чемпионата по футболу. Гельзенкирхенский "Шальке" после тяжелого матча во Львове против "Шахтера" не смог обыграть "Штутгарт".

В матче приняли участие два игрока киевского "Динамо", находящиеся в аренде. Юнес Беланда выступает за "Шальке", а Артем Кравец защищает цвета "Штутгарта".

Беланда забил гол в составе "Шальке", но удержать победный счет подопечным Брайтенрайтера не удалось, сообщает "Новое время".

"Шальке" — "Штутгарт" 1:1

Голы: Бельханда, 14 — Харник, 74

"Шальке": Ферманн — Колашинац, Нойштедтер, Матип, Кайсара — Горетцка, Гайс — Чупо-Мотинг (Сане, 22), Бельханда (Аого, 85), Шепф — Хунтелаар (ди Санто, 71)

"Штутгарт": Тытонь — Инсуа, Нидермайер, Швааб, Гросскройтц — Дие (Харник, 71) — Костич, Гентнер, Дидави (Максим, 62), Рупп — Вернер (Кравец, 67)

Предупреждения: Дидави, Бельханда, Шепф, Сане

Напомним, ранее сообщалось об украинском дубле в Европе.