Лига чемпионов: "Динамо" уступает англичанам в первом матче 1/8, видео голов

В среду, 24 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и английским "Манчестер Сити".

Гости одержали победу со счетом 3:1, передает Football.ua.

На 15-й минуте Яя Туре исполнил точную подачу с углового в штрафную на Серхио Агуэро, а тот отправил мяч в сетку.

А на 41-й минуте гости удвоили счет. Агуэро здорово пяткой передал мяч на левом краю чужой штрафной на Рахима Стерлинга, а тот затем прострелил во вратарскую, где Давид Силва ударом в касание замкнул этот пас.

На 59-й минуте Виталий Буяльский оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, после чего ударом в касание с рикошетом от Отаменди отправил мяч в сетку ворот.

На 90-й минуте Яя Туре здорово обыгрался в стеночку с партнером в центральной зоне у чужой штрафной, после чего точно пробил в дальний угол ворот.

"Динамо" — "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Буяльский, 59 — Агуэро, 15, Силва, 40, Туре, 90

"Динамо": Шовковский — Данило Силва (Макаренко, 66), Хачериди, Драгович, Вида — Рыбалка, Гармаш (Велозу, 31), Буяльский — Ярмоленко, Гонсалес — Теодорчик (Мораес, 46)

"Манчестер Сити": Харт — Санья, Компани, Отаменди, Клиши — Фернандо, Фернандиньо — Силва, Туре, Стерлинг — Агуэро (Ихеаначо, 90+1)

Напомним, эксперты дали прогнозы на матч "Динамо" — "Манчестер Сити".

Видео: RAkk Dii.