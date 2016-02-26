Игроки "Шахтера" о разгроме "Шальке": наши контратаки сделали результат

26 февраля 2016, 09:49

Хорошо, что не пропустили. Потом уже настроились, говорит Ярослав Ракицкий.

После того как в Германии донецкий "Шахтер" разгромил "Шальке 04" в 1/16 финала Лиги Европы, игроки украинской команды прокомментировали победу, заявив, что именно контратаки и сделали результат.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

"Первый гол был непростым. Так случилось, что мяч прикатился сзади. Пришлось использовать свою технику и забивать пяткой. Рад, что удалось. Знали, что с "Шальке" будет тяжело, придется много защищаться и действовать на контратаках. Так и получилось, это принесло нам положительный результат. Свой гол посвящаю всему "Шахтеру". Мы — команда, и всегда будем вместе! Отмечу чудесную атмосферу, которая царила на стадионе, было непросто противостоять таким трибунам. Но мы, как опытные футболисты, были к этому готовы и смогли победить", — заявил хав "горняков" Марлос.

"Сегодня мы много бегали. Было непросто: соперник старался контролировать мяч, мы же перехватывали инициативу и создавали свободные зоны для развития контратак. Уже в первом тайме удалось забить, а потом мы все больше прибавляли в этом компоненте. Именно это было самым важным в игре с "Шальке", потому что все три мяча забиты после контратак. Сегодняшний матч очень важен для меня с точки зрения уверенности в себе! Я поблагодарил Мистера за то, что он предоставил мне возможность проявить себя. Очень ждал этого с самого начала карьеры в "Шахтере". Каждый день мы совершенствуемся на поле, я все лучше понимаю стиль игры команды. И надеюсь как можно чаще выходить в стартовом составе", — говорит форвард "горняков" Факундо Феррейра.

"Сегодня в первые 10 минут игроки "Шальке" создали два хороших момента, попали в штангу, и Андрей (Пятов) нас выручил. Хорошо, что не пропустили. Потом уже настроились, вошли в игру, стали действовать более агрессивно, подсказывали друг другу, бились. Здорово сегодня играли на контратаках. Тайсон убегал, Витя Коваленко демонстрировал дриблинг, Феррейра тоже молодец. Наши контратаки и сделали результат. Вся команда сыграла хорошо. Молодежь также была на высоте. Витя Коваленко хоть и очень устал, но мяч забил, Борячука поздравили с дебютом. Пусть он вышел на пять минут, но это уже прогресс. Нужно сказать большое спасибо Мистеру за то, что выпускает на такие важные игры. Уже завтра жеребьевка. Неплохо было бы сыграть с МЮ или "Фенербахче". Посмотрим", — поделился впечатлениями о матче бек "Шахтера" Ярослав Ракицкий.

Напомним, днем ранее киевское "Динамо" уступило "Манчестер Сити" —  1:3 в 1/8 финала Лиги чемпионов.

фото: ФК Шахтер

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Лига Европы победа разгром Шахтер Шальке
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