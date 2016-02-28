Милевский забил первый гол за аутсайдера чемпионата Румынии: опубликовано видео

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский забил первый гол за свой новый клуб — румынскую "Конкордию".

Матч против "Волунтари" стал дебютным для Милевского в стартовом составе новой команды, пишет "Трибуна".

В этом матче нападающему также удалось отличиться первым голом в чемпионате Румынии — на 54-й минуте украинский форвард реализовал пенальти и сравнял счет в игре.

Однако, несмотря на гол, "Конкордия" не сумела спастись от поражения в этом поединке, уступив со счетом 1:2. Таким образом, команда Милевского продолжает находится на предпоследнем месте в чемпионате Румынии.

Напомним, ранее сообщалось, что пока в Румынии Милевскому не давали разрешение на работу, он отправился инспектировать ночные клубы.

Видео: Seira Vs.