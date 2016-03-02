Кубок Украины: "Шахтер" громит "Ворсклу", в Луцке играют вничью: видео голов

В среду, 2 марта, в Луцке и Полтаве завершились матчи 1/4 финала Кубка Украины, в которых "Волынь" сыграла вничью с луганской "Зарей" (1:1), а "Ворскла" уступила донецкому "Шахтеру" (0:4).

Это были первые матчи стадии 1/4 финала, сообщает УНИАН.

В Луцке основные события разворачивались на поле в первом тайме. На 18-й минуте счет открыл Андрей Богданов, но уже спустя 6 минут, на 24-й, Андрей Тотовицкий точным ударом восстановил равновесие — 1:1.

Таким образом, в ответной игре "Зарю" устроит нулевая ничья или победа с любым счетом. В свою очередь, "Волыни" необходима либо победа, либо результативная ничья — 2:2, 3:3 и т.д.

В игре в Полтаве "Шахтер" имел полное преимущество над "Ворсклой" и уже на 4-й минуте Виктор Коваленко открыл счет. А после перерыва горняки забили еще три гола. На 56-й минуте отличился Факундо Феррейра, на 58-й — Александр Кучер, а на 79-й — Веллингтон Нем. — 4:0.

"Шахтер" практически обеспечил себе выход в полуфинал, так как в ответном матче "Ворскле" нужна будет победа с разницей в 4 мяча и более.

"Ворскла" — "Шахтер" 0:4

Голы: Коваленко, 4, Феррейра, 56, Кучер, 58, Нем, 80

"Ворскла": Непогодов — Симинин, Даллку, Дитятьев, Пердута — Чеснаков, Скляр — Ребенок, Ткачук (Довгий, 76), Бартулович (Хлебас, 63) — Коломоец (Баранник, 67)

"Шахтер": Пятов – Срна, Кучер (Матвиенко, 71), Ордец, Шевчук – Степаненко (Нем, 62), Малышев – Марлос (Эдуардо, 62), Коваленко, Тайсон – Феррейра

Предупреждения: Ткачук, Дитятьев — Марлос

"Волынь" — "Заря" 1:1

Голы: Богданов, 21 — Тотовицкий, 25

"Волынь": Недилько, Никитюк, Горопевшек, Шабанов, Полевой, Богданов (Логинов, 82), С. Кравченко, Мемешев, Гуменюк (Дудик, 77), Хомченко (Чепелюк, 46), Козьбан

"Заря": Н. Шевченко, Каменюка, Чечер, Сиваков, Сухоцкий, Чайковский, Гордиенко, Липартия (Любенович, 78), Тотовицкий (Паулиньо, 62), Петряк (Караваев, 46), Будковский

Предупреждение: Каменюка

Напомним, ранее сообщалось, что 1 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу между столичным "Динамо" и "Александрией", который завершился со счетом 1:1.

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