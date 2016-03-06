Свитолина стала триумфатором теннисного турнира в Малайзии

В воскресенье, 6 марта, украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла в финальном матче теннисного турнира BMW Malaysian Open (категория — International), который завершился в Куала-Лумпуре.

В решающем поединке она обыграла Эжени Бушар из Канады со счетом 6:7 (5), 6:4, 7:5, сообщает УНИАН.

Отмечается, что матч получился крайне драматичным и очень долгим, так как шел на протяжении практически всего дня.

Игра началась в 12.00 по киевскому времени и завершилась через шесть (!) часов. Виной всему погода в Малайзии — матч прерывался из-за дождя четыре раза.

В первой партии соперницы так и не сумели определить сильнейшую в основные 12 геймов, а на тай-брейке чуть более удачливой оказалась канадка, выигравшая решающий гейм со счетом 7:5.

Впрочем, в следующих двух партиях больше везло украинке. Несмотря на нервную игру и постоянные обмены брейками, украинке удалось создать себе превосходство во второй партии (6:4) и сделать "лишний" брейк в самой концовке третьего решающего сета. При счете 5:5 она сумела выиграть два гейма подряд и оформить победу в матче и турнире в целом.

Таким образом, украинка выиграла 4-й турнир в карьере серии WTA и первый в сезоне-2016.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские судьи оказались в центре теннисного скандала.