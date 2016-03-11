Чемпионат Европы по борьбе: cборная Украины завоевала еще две награды

В четверг, 10 марта, на территории Риги (столица Латвии) в третий день чемпионата Европы-2016 по вольной, женской и греко-римской борьбе сборная Украины завоевала еще две награды.

Об этом пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что на пьедестал поднялись Татьяна Кит (выиграла серебряную медаль в весовой категории до 55 кг), а также Алла Черкасова (получила "бронзу" в весе до 75 кг).

"Первая в финальном противостоянии уступила россиянке Ирине Ологоновой (4:6), а вторая в "малом финале" за третье место уверенно победила Дарью Урсулу Осочку из Польши (10:0)", — отметили журналисты.

По их данным, в активе нашей сборной уже восемь наград: в первые два дня серебряными призерами стали Андрей Яценко (57 кг), Оксана Гергель (60 кг) и Юлия Ткач (63 кг), "бронзу" добыли Семен Радулов (65 кг), Ибрагим Алдатов (86 кг) и Юлия Хавалджи-Благиня (53 кг).

Напомним, ранее в городе Дюссельдорф завершился немецкий этап Гран-при по дзюдо, его победителем стал украинец Яков Хаммо. Узнать больше о достижении нашего соотечественника можно здесь.

Фото: facebook.com/olympicua