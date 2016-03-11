Результаты матчей 1/8 Лиги Европы: фееричная "Боруссия", поверженный "Байер" и английское дерби

"Боруссия" вколотила в ворота "Тоттенхэма" три безответных мяча, а Марко Ройс отличился дублем.
В четверг, 10 марта, вечером состоялись матчи 1/8 финала Лиги Европы 2015-16 гг. Кроме игры во Львове, где "Шахтер" принимал бельгийский "Андрелехт" и уверенно победил — 3:1, состоялся еще ряд матчей.
Швейцарский "Базель" разошелся сухой ничьей в испанской "Севильей" — 0:0.
Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) разгромила английский "Тоттенхэм" — 3:0 (Обамейянг 30, Ройс, 61 и 70).
Турецкий "Фенербахче" минимально победил португальскую "Брагу" — 1:0 (Топал, 82).
Испанский "Вильярреал" уверенно победил германский "Байер" — 2:0 (Бакамбу, 4 и 56).
В испанском поединке "Атлетик" из Бильбао минимально победил "Валенсию" — 1:0 (Рауль Гарсия, 20).
В английском дерби "Ливерпуль" праздновал викторию над "Манчестер Юнайтед" — 2:0 (Старридж (п.) 20, Фирмино 73).
Пражская "Спарта" и римский "Лацио" сыграли боевую ничью — 1:1. (Фридек, 13 — Пароло, 39).
Напомним, ответные матчи состоятся 17 марта, а главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что его команду ждет очень тяжелая игра в Брюсселе.