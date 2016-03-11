Премьер-лига: победа "Динамо" во Львове, видео голов

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу чемпионов Украины.
В пятницу, 11 марта, во Львове в матче Премьер-лиги "Карпаты" принимали киевское "Динамо".
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу чемпионов Украины.
"Карпаты" — "Динамо" 1:2
Голы: Чачуа, 28 — Теодорчик, 55, Ярмоленко, 64
"Карпаты": Мысак, Пластун, Гитченко, Костевич, Мирошниченко, Карноза (Окечукву, 70), Чачуа (Кравец, 79), Худобяк, Ксенз (Кожанов, 80), Бланко-Лещук, Кадимян
"Динамо": Шовковский, Вида, Хачериди, Драгович, Антунеш, Гармаш (Ореховский, 81), Гусев (Яковенко, 86), Буяльский, Велозу, Ярмоленко, Теодорчик (Беседин, 78)
Предупреждения: Ярмоленко, Чачуа, Вида, Кадимян
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" победило "Днепр".
Фото: ФК "Динамо" (Киев).
Видео: ТСН.