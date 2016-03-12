Чемпионат Украины: "Заря" разгромила одесситов, видео голов

В городе Запорожье состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем", который завершился со счетом 4:0.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на "Славутич-Арене".

"Одесситы в первом тайме, даже играя в меньшинстве, выглядели не просто достойно, но и ничем не хуже соперников, однако во втором пропустили четыре мяча", — отметили журналисты.

"Заря" — "Черноморец" 4:0;

Голы: Караваев, 54, Тотовицкий, 68, Будковский, 72, Любенович, 84;

"Заря": Н. Шевченко — Опанасенко, Форстер, Сиваков, Каменюка — Чайковский (Тотовицкий, 55), Гордиенко — Караваев, Липартия (Любенович, 46), Петряк (Паулиньо, 61) — Будковский;

"Черноморец": Безрук — Данченко, Азацкий, Мартыненко, Матеус — Куценко, Филимонов — Татарков (Стариков, 67), Ковалец (Коркишко, 61), Кабаев — Хобленко (Смирнов, 8);

Предупреждения: Будковский, Петряк — Данченко, Филимонов;

Удаление: Азацкий, 4.

Видео голов

Напомним, ранее в городе Александрия Кировоградской области одноименная команда сыграла с донецким "Олимпиком", матч завершился со счетом 0:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: Obzor Sports