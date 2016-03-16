Ребров и Ярмоленко о матче с "МанСити": "Динамо" играло достойно, в следующем сезоне сыграет лучше

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров полузащитник команды Андрей Ярмоленко прокомментировали игру своей команды в Лиге Чемпионов против "Манчестер Сити".

По словам Реброва, он не расстроен результатом, "Динамо" пыталось играть компактно, пишет УНИАН.

"Мы пытались играть компактно, у нас получался контроль мяча. Но была в первом тайме закрепощенность в наших действиях. Наверное, можно вести речь об определенной боязни. Мы на выезде играли с командой, которая потратила в межсезонье 200 миллионов на трансферы. К сожалению, мы проиграли в Киеве. Если бы не допускали в первом матче столько ошибок, сегодняшняя игра была бы интереснее", — сказал наставник киевлян.

"Не могу сказать, что я им расстроен (результатом сегодняшнего матча — ред.). Ребята бились. У нас были моменты. Заслужили быть в четвертьфинале. Надеюсь, в следующем сезоне сыграем в еврокубках лучше", — отметил Ребров.

Свое решение заменить Теодорчика и выдвинуть Ярмоленко на позицию центрфорварда главный тренер "Динамо" прокомментировал тем, что Теодорчик не вписался в игру. "Поэтому в перерыве мы выпустили быстрого игрока на фланг, а Ярмоленко передвинулся на позицию центрального нападающего", — сказал Ребров.

Сам же футболист считает, что его команда играла достойно, а если быть объективным, то "Динамо" проиграло это противостояние еще в Киеве, сообщается на сайте ФК "Динамо".

"Мы ехали сюда за победой. Хотелось, конечно, пройти дальше, но надо смотреть правде в глаза: это противостояние мы проиграли в Киеве. После поражения со счетом 1:3 в домашнем матче тяжело было рассчитывать на то, что мы сможем пройти дальше", — сказал футболист.

"Должен признать свою персональную ошибку: если судить по двум поединкам с "МанСити", то большую роль в этом противостоянии сыграл первый пропущенный нами в Киеве мяч, где я не уследил за Агуэро. После этого гола всё пошло не так, как мы хотели и планировали. Поэтому хочу извиниться перед командой, перед болельщиками: в нашей неудаче есть моя вина", — добавил полузащитник.

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов впервые за последние 15 лет. Мы сделали этот шаг вперед. Нельзя 15 лет не выходить из группы, а потом ставить задачу выиграть Лигу чемпионов. Надо двигаться шаг за шагом. В этом сезоне один такой шаг мы сделали. Надеюсь, что в следующем году пройдем еще дальше. Но для этого нужно, конечно, очень много работать, потому что в матчах с такими командами, как "Манчестер Сити", которым мы уступаем в технике и в индивидуальном плане, необходимо что-то противопоставлять в командных действиях", — подытожил Ярмоленко.

Напомним, в Англии "Динамо" раскатало нулевую ничью и вылетело из Лиги чемпионов.