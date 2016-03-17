Лига Европы:"Андерлехт" — "Шахтер", анонс матча

Сегодня, 17 марта в 22:05, в Брюсселе донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом".

Игра будет трнаслироваться в эфире телеканала "Украина", кроме того, поединок покажут каналы "Футбол 1" и "МатчТВ".

В Бельгию "горняки" отправились за два дня до игры, чтобы было больше времени готовиться к игре в "приближенных к бою" условиях, пишет Footboom.com.

На предматчевой пресс-конференции наставник "горняков" Мирча Луческу четко прослеживалась линия "пора забывать "Днепр". Притом румынский специалист признался, что некоторые футболисты его неприятно удивили. Хотя, стоит заметить, тренер тоже изрядно рисковал, проводя ротацию в защитной линии. Очень редко кто решается на подобный шаг в матче такого уровня.

В отличие от "Шахтера", на выходных "Андерлехт" поднял себе настроение, добыв уверенную победу над "Кортрейке" со счетом 3:0. Вот только не все так радужно в "брюссельском королевстве", ведь лазарет команды Бесника Хаси изрядно заполнен. Точно не сыграют Лейя-Исека, Обрадович, Хассан, Суарес, Дендонкер. Несмотря на это албанский наставник надеется, что команда сможет повторить подвиг, который как-то был совершен в игре с "Арсеналом". Тогда бельгийцам удалось отыграть три мяча, притом на выезде.

По мнению Олега Баркова, с составом "Андерлехт" не должен преподнести каких-либо сюрпризов. Под вопросом только позиция левого защитника, где могут выйти как Бюттнер, так и Нейтинк. У "Шахтера" же главный вопрос — состояние Тайсона.

Со слов Луческу перед игрой можно сделать вывод, что Фреда все же сыграет. Отдельная тема — нападение. Есть подозрение, что Феррейра, проваливший последние матчи, может начать игру в запасе.

Составы команд:

Единственное, что "греет душу" накануне встречи — гандикап в два мяча. Надо лишь один гол забить на выезде и игра, по сути, сделана. Да и не стоит забывать, что бельгийцам рано или поздно все же придется раскрываться, чего быстрые "горняки" и ждут. Как только хозяева начнут большими силами идти вперед, у Тайсона, Марлоса и компании будет больше оперативного пространства для быстрых контратак.

Думаю, победа "Шахтера" со счетом 1:2 в таких условиях вполне реальна, пишет издание.

Напомним, 10 марта "Шахтер" уверенно победил "Андерлехт".