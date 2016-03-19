Премьер-лига: победа "Александрии" в Одессе, видео голов

В первом матче 19 тура чемпионата Украины победили гости. В Одессе местный "Черноморец" не смог добыть очки против "Александрии" — 1:2.

Уже на 9-й минуте счет открыл Артем Полярус, и хотя на 59-й цифры на табло выровнял Евгений Мартитенко, в концовке матча гости таки дожали "моряков", сообщает ТСН.

На 80-й минуте забил вышедший на замену Евгений Леонов.

"Черноморец" с 11 очками остался на 13 месте чемпионата, а "Александрии" победа позволила закрепиться на 6 строчке.

"Черноморец" — "Александрия" 1:2

Голы: Мартыненко, 59 — Полярус, 9, Леонов, 80

"Черноморец": Боровик, Мартынено, Мендес, Калитвинцев, Смирнов, Филимонов, Куценко (Кабаев, 76), Ковалец, Коркишко (Татарков, 67), Данченко, Стариков (Барилко, 83)

"Александрия": Новак, Запорожан, Микицей, Имереков, Путраш, Басов, Полярус (Чорний, 70), Банада, Козак, Кулиш (Леонов, 76), Пономарь (Эсеола, 90+2)

Предупреждения: Коркишко, Имереков, Смирнов, Банада, Ковалец, Козак, Филимоно

Напомним, ранее сообщалось, что в чемпионате Украины "Заря" разгромила одесситов.

Видео: ТСН.

Фото: Football.ua.