На этапе Кубка мира украинская гимнастка завоевала три медали

В воскресенье, 20 марта, в столице Португалии Лиссабоне в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова завоевала три медали.

Об этом пишет xsport.ua.

Издание уточнило, что вчера был последний день соревнований, наша соотечественница выиграла два "золота" и "серебро".

"Ей покорились упражнения с булавами и лентой, в которых она не оставила шансов соперницам", — отметили журналисты.

По их данным, в этих видах Ризатдинова заработала 18,600 и 18,500 баллов соответственно, также на счету украинки второе место в упражнениях с обручем.

Напомним, ранее стало известно, что 19 марта на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в португальском Лиссабоне Анна Ризатдинова стала второй в индивидуальном многоборье.

Видео: Ukraine RG Federation