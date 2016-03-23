Ребров может покинуть пост главного тренера "Динамо" уже летом — СМИ

Уже летом 2016 года главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров может покинуть свою должность.

Его контракт заканчивается этим летом, а не в 2017 году, как сообщалось ранее, пишет Tribuna.com.

Отмечается, что стороны пока не договорились о продлении соглашения — Ребров и руководство клуба разошлись во взглядах на методы комплектации команды. Интерес к Реброву проявляют "Галатасарай" и "Фенербахче", где он играл в 2002-2004 годах, но пока конкретных предложений не поступало.

Вместе с тем, по сообщению источника, если Ребров покинет "Динамо", то вместе со своим помощником Раулем Рианчо.

Напомним, ранее Ребров рассказал, почему сыграл с тренерами московского "Спартака".