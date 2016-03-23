Футболисты-наркоманы: в сборной России употребление марихуаны и кокаина считают "банальным"

Некоторые игроки сборной России по футболу употребляют наркотики — врачи выявляли в их организмах следы марихуаны и кокаина.

Об этом заявил врач команды РФ Эдуард Безуглов, опровергая прием футболистами сборной допинга, сообщает "Лента.ру".

Безуглов заявил об этом, комментируя допинговый скандал, фигурантами которого стали многие российские спортсмены.

При этом такое положение вещей Безуглов назвал "банальным".

"В 2016 году никто не был пойман на допинге. За предыдущие три года у нас было всего три положительных пробы, и то находили не какие-то зловещие препараты, а банальные марихуану, кокаин и диуретики", — рассказал медик.

Напомним, ранее сообщалось, что шесть российских спортсменов за месяц попались на допинге.

Фото: rfs.ru.