Подготовка к финалу Евро-2016: сегодня сразятся сборные Украины и Кипра

В четверг, 24 марта, в Одессе состоится товарищеский матч между сборными Украины и Кипра по футболу.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет на стадионе "Черноморец", ее начала запланировано на 21:00, а следить за ней будет арбитр из Израиля Орель Гринфилд.

"Подготовку к финальной части чемпионата Европы сборная Украины начнет контрольным поединком с Кипром. В духе времени, накануне игры говорят о чем угодно, но только не о ней самой", — отметили журналисты.

По их данным, самая популярная тема — невызов в нашу команду игроков из российской Премьер-лиги. Кроме того, из-за травм в сборную не смогли приехать Евгений Коноплянка и динамовец Сергей Рыбалка.

"А в последний момент в Одессу не полетел Евгений Хачериди — у него ангина. Уже после оглашения списка вызов получил Евгений Селин, который набрал прекрасную форму играя в Греции", — добавило издание.

При этом главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко уже заявлял, что в матче постарается задействовать максимально возможное количество игроков. "Хотим... увидеть в игре больше исполнителей", — сказал он.

Ориентировочный состав нашей команды: Бойко — Федецкий, Кучер, Путивцев, Каменюка — Малышев, Степаненко, Коваленко — Ярмоленко, Гусев — Кравец.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший форвард сборной Украины по футболу — Андрей Шевченко — стал одним из помощников ее главного тренера Михаила Фоменко, и будет принимать участие в подготовке команды к Евро-2016.