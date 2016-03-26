В Майами украинский боксер после нокдауна выиграл у непобедимого эквадорца

Эта победа стала для Голуба одиннадцатой в одиннадцати боях.
В Майами перспективный украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб провел бой против непобедимого эквадорца Марлона Агуаса (9-1, 6 KO).
Поединок получился очень напряженным и зрелищным, пишет ZN.UA.
Отмечается, что во втором раунде Голуб отправил своего соперника в легкий нокдаун, а следом уже эквадорец ответил тем же — оба боксера достаточно быстро пришли в себя. Развязка наступила за 10 секунд до окончания шестого раунда — Голуб отправил соперника на канвас, тот все-таки сумел подняться, но на седьмой раунд не вышел. Тренер эквадорца принял решение остановить бой.
Всообщении подчеркивается, что эта победа стала для Голуба одиннадцатой в одиннадцати боях. Девять раз украинец, который дебютировал в профи в июне 2014 года, побеждал досрочно.
Напомним, ранее сообщалось о сенсационной победе "Украинских атаманов" над "Кубинскими укротителями".
Фото: boxing-mma.com.