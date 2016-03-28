Экс-президент Гондураса рассказал о коррупции в ФИФА

Экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, который обвиняется в причастности к коррупционному скандалу в Международной федерации футбола (ФИФА), признал свою вину.

Об этом идет речь в сообщении "Газеты.ру" со ссылкой на Sports Illustrated.

Отмечается, что 72-летнему Кальехасу были предъявлены обвинения в коррупции при продаже маркетинговых прав, а также прав на трансляции футбольных матчей. Кальехас, выступая в федеральном суде в Бруклине, признал свою вину в получении взяток и передаче денег другим участникам коррупционного скандала в ФИФА.

Вместе с тем ранее стало известно, что помещенный под стражу Кальехас был выпущен из тюрьмы под залог в 4 млн долл.

Напомним, ранее сообщалось, что пойманный на взятках вице-президент ФИФА согласился на экстрадицию в США.