Нужно смотреть вперед, улучшать игру сборной — Андрей Ярмоленко

1 апреля 2016, 12:37

Форварду не очень понравилась игра в товарищеских матчах с Кипром и Уэльсом

Андрей Ярмоленко

В двух последних спаррингах сборной Украины полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко провел на поле максимальное количество времени. Возможно, тренеры хотели в очередной раз убедиться в лидерских способностях этого исполнителя, и если так, то лучший бомбардир национальной команды из ныне действующих игроков четко ответил на интересующие их вопросы.

Об этом пишет интернет-издание Dynamo.kiev.ua.

— Андрей, в матче против Уэльса ты выполнил много оборонительной работы. Готов сдержать еще несколько атак — критического характера?

— Без проблем! Я нормально отношусь к критике, когда она носит конструктивный характер, но сразу хочу тебя предупредить, что лучшая защита — это нападение (улыбается). Готов ответить за свою игру и за игру команды. Когда хорошо, тогда хорошо, а когда нет...

— Мы не знаем, какой именно была у вас установка на поединок с валлийцами. Вы ее выполнили?

— Считаю, что нет. Оборонялись, наверное, лучше, чем во встрече с киприотами, но нам не удавалось контролировать мяч, проводить быстрые атаки.

— Возможно, (это связано) с особенностями игры соперника. Мы нечасто действуем против коллективов, которые используют трех центральных защитников, и нам было немного непривычно. Может, поэтому наша команда и уступила в контроле мяча.

— Вы встречали противника не слишком высоко. Таким было задание тренера?

— Поначалу нам нужно было прессинговать, а когда забили мяч, стали играть с отходом. Наш тренер, Андрей Шевченко, сказал нам с Ромой Зозулей, чтобы мы не выбрасывались и накрывали соперника ближе к центральному кругу.

— Выходит, таким образом вы, атакующие исполнители, помогли обеспечить ту самую компактность в обороне. Не так ли?

— Я считаю, что это должны обеспечивать все футболисты, которые находятся на поле, — и защитники, и нападающие. Разрывов между линиями быть не должно. Нам необходимо вовремя возвращаться за линию мяча, а игроки обороны, если видят, что мы пошли в прессинг, должны подниматься выше, поджимать центральных полузащитников. Какой бы ни была установка, мы не можем все время играть с отходом. Бывает, начинаем прессинговать высоко, и защитники должны на это моментально реагировать.

— У вас вообще не получилась контригра. Чего не хватало — подборов или первого паса?

— Да много чего! Признаюсь, я не получил особого удовольствия от этой игры — и лишний раз убедился почему, пересматривая матч на следующий день. Уверен, что и болельщики остались нами не очень довольны, несмотря на победу. Ладно, официальный поединок, но в контрольных они хотят видеть больше атакующих действий, а у нас в наступлении, особенно во втором спарринге, практически ничего не получилось.

— Утешает, что работали на результат — и в итоге его достигли?

— Немного. Однако нам нужно смотреть вперед, улучшать игру. Надеюсь, что во время подготовки непосредственно к чемпионату Европы мы ее улучшим и покажем во Франции качественный футбол.

— Ты сказал, что матч с Уэльсом смотрел в записи. Всегда так делаешь?

— Практически. Две игры из трех, как правило, смотрю. Стараюсь делать анализ, сравниваю свои впечатления с распечаткой ТТД и данными по фитнесу.

— Не знаю, сколько ты пробежал, но действий у тебя было мало...

— Я бы сказал, очень мало! Но футбол тем и прекрасен, что в ситуации, когда ты выполняешь по 100 ТТД, можешь не забить, а команда — не выиграть. Зато при менее активных действиях достигаешь какого-то результата. Так вышло и на этот раз (улыбается).

— Значит, не нужно выполнять такой большой объем работы?

— Почему же? Надо, чтобы и действий было много, и результат присутствовал. Тогда и болельщики будут довольны, и ты сам поймешь, что на поле играл в футбол.

— Выступая на бровке, ты хорошо знаешь о необходимости создавать численное преимущество на флангах в атаке. Мне показалось, что в двух последних спаррингах сборной поддержка наступления от крайних защитников была минимальной...

— Мы не должны делить коллектив на амплуа или отчитываться конкретно за свои действия. Мы — команда. Вместе забили, вместе отстояли свои ворота. В противном случае будет бардак. Я могу сделать за 90 минут 10 подач и сказать: "Свою задачу выполнил". Защитник совершит 10 отборов и тоже будет доволен собой. Но мы обязаны все вместе атаковать и все вместе забирать мячи! Так что, коль сыграли плохо (в первом матче — в обороне, во втором — в атаке), значит, в этом виноваты все.

— По двум поединкам у нас точно не должно быть претензий к реализации стандартных положений. Корпели над ними на тренировках?

— Действительно, мы уделяем этому много внимания. В современном футболе после стандартов забивается до 40% голов. Мы видели, как Англия реализовала угловые во встрече с Германией, в то же время знаем, сколько голов проводит после стандартных положений Северная Ирландия. Готовимся...

— Ты уже говорил, что вы с Русланом Ротанем решили сработать экспромтом, хотя можно было нанести прямой удар.

— До ворот было не достаточно близко, чтобы бить. Во всяком случае, это не наша с Русланом позиция. Были бы на поле Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка, которые могут ударить с подъема так, что мяч по несколько раз меняет траекторию во время полета, не было бы никакого розыгрыша...

Зная о том, что Ротань может исполнить любую передачу, я подошел к нему и сказал: "Стану в стенку, и если будет свободная зона, давай попробуем". Попробовали — получилось.

Напомним, сборная Украины минимально победила команду Уэльса (1:0). Гол на 28-й минуте после наброса Руслана Ротаня во вратарскую площадку забил Андрей Ярмоленко.

фото: dynamo.kiev.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина Ярмоленко сборная товарняк Кипр Ротань Уэльс
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять