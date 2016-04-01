Нужно смотреть вперед, улучшать игру сборной — Андрей Ярмоленко

В двух последних спаррингах сборной Украины полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко провел на поле максимальное количество времени. Возможно, тренеры хотели в очередной раз убедиться в лидерских способностях этого исполнителя, и если так, то лучший бомбардир национальной команды из ныне действующих игроков четко ответил на интересующие их вопросы.

Об этом пишет интернет-издание Dynamo.kiev.ua.

— Андрей, в матче против Уэльса ты выполнил много оборонительной работы. Готов сдержать еще несколько атак — критического характера?

— Без проблем! Я нормально отношусь к критике, когда она носит конструктивный характер, но сразу хочу тебя предупредить, что лучшая защита — это нападение (улыбается). Готов ответить за свою игру и за игру команды. Когда хорошо, тогда хорошо, а когда нет...

— Мы не знаем, какой именно была у вас установка на поединок с валлийцами. Вы ее выполнили?

— Считаю, что нет. Оборонялись, наверное, лучше, чем во встрече с киприотами, но нам не удавалось контролировать мяч, проводить быстрые атаки.

— Возможно, (это связано) с особенностями игры соперника. Мы нечасто действуем против коллективов, которые используют трех центральных защитников, и нам было немного непривычно. Может, поэтому наша команда и уступила в контроле мяча.

— Вы встречали противника не слишком высоко. Таким было задание тренера?

— Поначалу нам нужно было прессинговать, а когда забили мяч, стали играть с отходом. Наш тренер, Андрей Шевченко, сказал нам с Ромой Зозулей, чтобы мы не выбрасывались и накрывали соперника ближе к центральному кругу.

— Выходит, таким образом вы, атакующие исполнители, помогли обеспечить ту самую компактность в обороне. Не так ли?

— Я считаю, что это должны обеспечивать все футболисты, которые находятся на поле, — и защитники, и нападающие. Разрывов между линиями быть не должно. Нам необходимо вовремя возвращаться за линию мяча, а игроки обороны, если видят, что мы пошли в прессинг, должны подниматься выше, поджимать центральных полузащитников. Какой бы ни была установка, мы не можем все время играть с отходом. Бывает, начинаем прессинговать высоко, и защитники должны на это моментально реагировать.

— У вас вообще не получилась контригра. Чего не хватало — подборов или первого паса?

— Да много чего! Признаюсь, я не получил особого удовольствия от этой игры — и лишний раз убедился почему, пересматривая матч на следующий день. Уверен, что и болельщики остались нами не очень довольны, несмотря на победу. Ладно, официальный поединок, но в контрольных они хотят видеть больше атакующих действий, а у нас в наступлении, особенно во втором спарринге, практически ничего не получилось.

— Утешает, что работали на результат — и в итоге его достигли?

— Немного. Однако нам нужно смотреть вперед, улучшать игру. Надеюсь, что во время подготовки непосредственно к чемпионату Европы мы ее улучшим и покажем во Франции качественный футбол.

— Ты сказал, что матч с Уэльсом смотрел в записи. Всегда так делаешь?

— Практически. Две игры из трех, как правило, смотрю. Стараюсь делать анализ, сравниваю свои впечатления с распечаткой ТТД и данными по фитнесу.

— Не знаю, сколько ты пробежал, но действий у тебя было мало...

— Я бы сказал, очень мало! Но футбол тем и прекрасен, что в ситуации, когда ты выполняешь по 100 ТТД, можешь не забить, а команда — не выиграть. Зато при менее активных действиях достигаешь какого-то результата. Так вышло и на этот раз (улыбается).

— Значит, не нужно выполнять такой большой объем работы?

— Почему же? Надо, чтобы и действий было много, и результат присутствовал. Тогда и болельщики будут довольны, и ты сам поймешь, что на поле играл в футбол.

— Выступая на бровке, ты хорошо знаешь о необходимости создавать численное преимущество на флангах в атаке. Мне показалось, что в двух последних спаррингах сборной поддержка наступления от крайних защитников была минимальной...

— Мы не должны делить коллектив на амплуа или отчитываться конкретно за свои действия. Мы — команда. Вместе забили, вместе отстояли свои ворота. В противном случае будет бардак. Я могу сделать за 90 минут 10 подач и сказать: "Свою задачу выполнил". Защитник совершит 10 отборов и тоже будет доволен собой. Но мы обязаны все вместе атаковать и все вместе забирать мячи! Так что, коль сыграли плохо (в первом матче — в обороне, во втором — в атаке), значит, в этом виноваты все.

— По двум поединкам у нас точно не должно быть претензий к реализации стандартных положений. Корпели над ними на тренировках?

— Действительно, мы уделяем этому много внимания. В современном футболе после стандартов забивается до 40% голов. Мы видели, как Англия реализовала угловые во встрече с Германией, в то же время знаем, сколько голов проводит после стандартных положений Северная Ирландия. Готовимся...

— Ты уже говорил, что вы с Русланом Ротанем решили сработать экспромтом, хотя можно было нанести прямой удар.

— До ворот было не достаточно близко, чтобы бить. Во всяком случае, это не наша с Русланом позиция. Были бы на поле Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка, которые могут ударить с подъема так, что мяч по несколько раз меняет траекторию во время полета, не было бы никакого розыгрыша...

Зная о том, что Ротань может исполнить любую передачу, я подошел к нему и сказал: "Стану в стенку, и если будет свободная зона, давай попробуем". Попробовали — получилось.

Напомним, сборная Украины минимально победила команду Уэльса (1:0). Гол на 28-й минуте после наброса Руслана Ротаня во вратарскую площадку забил Андрей Ярмоленко.

фото: dynamo.kiev.ua